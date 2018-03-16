РИАМО - 16 мар. Пять фильмов программы «ДОКер» покажут в рамках одноименного международного фестиваля в сети кинотеатров «Москино» с 29 по 31 марта, фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В кинотеатрах сети «Москино» пройдут специальные показы международного фестиваля документального кино «ДОКер». Пять фильмов программы DOKer Shorts #1 рассказывают истории молодых людей, оказавшихся в непростых обстоятельствах», - сообщается на сайте.

В кинотеатрах «Звезда» и «Тула» зрителей ждут 28 марта в 19:00, в «Туле» — 31 марта в 14:00. Там покажут короткометражные картины «Волосы Ахмада», «Рабочий поселок», «Ведьмак», «Далекий Восток», «Мне было всего 14». Фильмы — о 12-летнем Ахмаде, приехавшем в Нидерланды из Сирии в качестве беженца, безработных в карельском поселке, молодом человеке, который погряз в мире видеоигр, ищущих смысл жизни 20-летних парнях, наконец, о 86-летней женщине, вспоминающей, как резко поменялась ее жизнь в 14.

Кроме того, в «Звезду» 29 марта в 20:00 приглашают на фильм «Плацкарт» режиссера Родиона Исмаилова. Это путешествие по самой длинной железной дороге в мире, во время которого переплетаются истории и судьбы жителей России, случайно встретившихся в поезде Москва — Владивосток. Эту же ленту покажут в «Туле» 1 апреля в 14:00.

«Зрители также смогут увидеть картину «Вавилонские мечтатели» Романа Шумунова. Ее сняли в Израиле. Она о том, как молодая команда танцоров пытается выиграть международный чемпионат по брейк-дансу. Для них это больше чем обычное соревнование, и они готовы принять любой удар судьбы. Показ пройдет в «Туле» 29 марта в 18:00 и в «Юности» 31 марта в 15:00», - добавляется в материале.

В фестиваль входит еще одна программа - DOKer Shorts #2 - о традициях разных народов, легендах, древних культурах и о том, как это все влияет на современных людей. Фильм «Ракияда» — о соревновании тех, кто больше выпьет, удержится на деревянном столбе и сварит лучший самогон, «Родина» — об особенностях менталитета жителей Западной Европы, «Черничные души» — о цыганской семье, которая проводит лето в латвийских лесах, «Шэнэхэнская царица» — о бурятской этнопевице Бадме-Ханде Аюшеевой, бросившей карьеру ради семьи. Короткометражки покажут в «Туле» 30 марта в 18:00 и в «Юности» 1 апреля в 15:00.