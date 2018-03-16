РИАМО - 16 мар. В столичных больницах и медицинских центрах с 19 по 31 марта пройдут дни открытых дверей, специалисты проведут лекции, встречи и консультации, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«В больницах и медицинских центрах с 19 по 31 марта пройдут дни открытых дверей, во время которых посетители смогут получить ответы на интересующие их вопросы», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, Морозовская детская городская клиническая больница приглашает на день открытых дверей родителей с детьми. Участники открытого симпозиума, посвященного лечению эпилепсии, смогут пообщаться со специалистами. Кроме того, консультативный центр больницы проведет встречу по теме «Хирургия». Будущие мамы посетят родильные отделения и зададут интересующие их вопросы о беременности, родах и послеродовом периоде. Также специалисты проведут лекции в рамках проекта «Школа будущих мам».

«Дни открытых дверей для беременных пройдут в городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского, городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова, городской клинической больнице №24 и городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева», - добавляется на сайте.

Всех желающих приглашают на выездной семинар в рамках проекта «Школа здоровья» и донорскую акцию, которые проводит городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского. Консультации онкоурологов пройдут в городской клинической больнице №24. Психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева и психоневрологический диспансер №18 проведут цикл лекций, посвященный устройству психиатрической помощи в Москве.