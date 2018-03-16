РИАМО - 16 мар. Трехэтажный кирпичный жилой дом Александрийского подворья, построенный в 1862 году, внесен в список выявленных памятников архитектуры столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жилой дом Александрийского подворья получил статус выявленного памятника архитектуры. В здании, расположенном по адресу: Подкопаевский переулок, дом 8/13/5, проживали духовники и их прислуга», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, данный трехэтажный кирпичный дом построили в 1862 году по заказанному Александрийским патриаршим подворьем проекту. Неизвестно, кто был архитектором, но под перечислением описания построек владения стоит подпись Николая Козловского. Он был главным архитектором при восстановлении церкви Николая Чудотворца в Подкопаях в 1855 году.

«Примечательно, что до настоящего времени в доме сохранились уникальная планировка и архитектурно-декоративное решение фасадов 1862 года. Общий облик отличается строгостью форм, чему способствует четкий ритм одинаковых оконных проемов, оформленных в виде широких прямоугольных наличников», — подчеркнул руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Жилой дом Александрийского подворья признан важной частью историко-градостроительной среды объекта культурного наследия «Церковь Николы в Подкопаях, XVII–XVIII веков, колокольня 1750 года» и частью исторической застройки Ивановской горки.

«После внесения в реестр выявленных объектов здание попадает под государственную охрану: его нельзя снести, а любые реставрационные или ремонтные работы нужно согласовывать с Мосгорнаследием. В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия. Для этого он должен пройти историко-культурную экспертизу», - уточняется на сайте.

Южный фасад здания обращен к Подколокольному переулку, северный — во двор, а западный и восточный выходят к Ивановскому и Подкопаевскому переулкам. В 1904 году в доме проводили ремонт с перепланировкой и перестройкой, после 1917-го в нем находились коммунальные квартиры. В 1950-х годах разобрали внешнюю галерею, а в 1980-х в помещении снова провели ремонт с перепланировкой, заключается в материале.