РИАМО - 16 мар. В подмосковном Красногорске 23-25 марта пройдет программа по социальному проектированию, ее участники узнают, как разрабатывать стратегию, привлекать финансирование, изучат успешные примеры и разработают собственные проекты, говорится в сообщении пресс-службы компании «Сити-XXI век».

«Двадцать третьего марта в Красногорске стартует программа по основам социального проектирования. Она предназначена для некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и гражданских активистов, которые планируют развивать проекты в Красногорске», — говорится в сообщении.

Программа реализуется при поддержке администрации Красногорска и рассчитана на три непрерывных дня обучения. Участники узнают, как разрабатывать стратегию, привлекать финансирование (грантовые заявки, заявки на субсидии, включение в реестр поставщиков социальных услуг), изучат успешные примеры и разработают свои собственные проекты.

Слушатели программы, имеющие готовый для реализации социальный проект и заинтересованные в привлечении финансирования, смогут оформить и подать заявку в Фонд президентских грантов до 26 марта или участвовать в грантовых конкурсах крупнейших частных фондов в течение года. Программа будет также полезна тем, кто рассчитывает развивать проекты с нуля.

«Нам важно качество социальных проектов, реализуемых в регионе. Успешные проекты и эффективные НКО серьезно повышают качество социальной среды и устойчивость территорий, в чем мы как девелопер напрямую заинтересованы. И готовы в дальнейшем поддерживать общественно полезные инициативы, софинансировать их и реализовывать в своих будущих миниполисах», — отметил генеральный директор «Сити-XXI век» Антон Борисенко.

Как уточняется в сообщении, оператор программы – Фонд социальных инвестиций, специализирующийся на продвижении и развитии экосистемы социального предпринимательства в России. Участники – социально ориентированные НКО, социальные предприниматели и общественные активисты - все, кто только планирует или уже запустил социально значимую программу, проект. Инициатором проекта в Красногорске выступает «Сити-XXI век», один из стратегических инвестиционных партнеров округа.

«Обучение - это курс молодого бойца, пошаговый план действий для реализации своего проекта. Во-первых, участники получат практическое понимание, как развивать свое дело. Во-вторых, значительно возрастают их шансы получить президентский грант на проект. Наконец, полученные знания и практикум полезны для понимания ситуации, в которой работают российские НКО и активисты, это основа для дальнейшего движения вперед, инкубатор для новых идей или формирования уже существующих», — прокомментировал гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

По его словам, за четыре года работы фонда многие участники смогли вывести свой проект на качественно новый уровень. Среди них – мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук», Altruism (путешествия по регионам России «со смыслом») и другие.

Программа будет проходить 23-25 марта в Молодежном центре Красногорска. Обучение для всех слушателей бесплатное. Для участия в программе необходимо оформить заявку на сайте Фонда социальных инвестиций. К участию приглашаются некоммерческие организации, социальные предприниматели и активные граждане, готовые к реализации проектов на территории Красногорска.