РИАМО - 16 мар. В Москве выпустили памятку для желающих сдавать квартиры болельщикам к чемпионату мира по футболу-2018, в ней собраны полезные советы, как сдать квартиру и где найти потенциальных арендаторов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Информационную памятку выпустили для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу — 2018. Документ содержит ответы на часто задаваемые вопросы: как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену», говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, памятку планируют разместить на информационных стендах в более чем 200 учреждениях города, а также в районных управах.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в столице ожидается повышенный спрос на аренду жилья. Сейчас туристы активно бронируют гостиницы по всему городу, а свободных номеров в центре на период проведения мундиаля практически не осталось. Многим болельщикам удобнее арендовать квартиру в центре, нежели искать отели в других округах или в Московской области», — рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Для квартир, в отличие от гостиниц, не установлена максимально допустимая цена. Но если собственник жилья необоснованно завышает цену, то его предложение, скорее всего, проигнорируют.

«Самый эффективный способ найти арендатора — опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования. К нему рекомендуется приложить фотографии квартиры. В дальнейшем это поможет избежать возможных разногласий с арендатором. Также необходимо заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире», — уточнил Гуляев.

В памятке обращают внимание на необходимость сообщать о прибытии гостей из-за рубежа. Заключая договор с арендатором, принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина. Этот документ вместе с копиями паспортов арендатора и арендодателя, миграционной карты, визы или паспорта болельщика нужно предоставить в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток и более.

«После отъезда гостя собственник обязан уплатить налоги. Для этого ему необходимо оформить справку 3-НДФЛ, указав полученные от сделки доходы, и подать ее в местное отделение налоговой», - заключается в материале.