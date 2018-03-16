РИАМО - 16 мар. Количество активных пользователей приложения «Парковки Москвы» увеличилось вдвое с 2015 года благодаря удобному интерфейсу и вводу новых функций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Количество активных пользователей мобильного приложения «Парковки Москвы» увеличилось почти вдвое с 2015 года. Тогда программой постоянно пользовались 788 тысяч человек, в конце 2017 года — уже более 1,4 миллиона горожан», - говорится в сообщении.

По словам замммэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, приложением «Парковки Москвы» пользуются более 82% автомобилистов, которые оставляют машину на платных городских парковках.

«Приложение становится популярнее благодаря удобному интерфейсу и вводу дополнительных функций. Парковка оплачивается поминутно, остановить парковочную сессию можно в любой момент — неизрасходованные средства вернутся на счет. Приложение определяет местоположение автовладельца, номер и тариф ближайшей парковочной зоны, а также запоминает, где был припаркован автомобиль», — добавил Ликсутов.

Оплачивать стоянку также можно по телефону, через паркоматы, СМС-сообщения, личный кабинет и терминалы партнеров, заключается в материале.