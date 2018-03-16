РИАМО - 16 мар. В Москве и Московской области в пятницу ожидаются морозы ниже климатической нормы на 8-10 градусов, небольшой снег, температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Пятница в столичном регионе ознаменуется началом арктического вторжения. В тылу уходящего циклона, который кое-где еще отзовется небольшим снегом, сформируется северная тяга холодных ветров, из-за чего ударят «январские морозы» с температурным фоном на 8-10 градусов ниже климатической нормы середины марта», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег выпадет местами к вечеру. Максимальная температура в Москве - минус 7 - минус 9, по области - минус 6 - минус 11, вечером же наступит похолодание.

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 2,2 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 11 градусов, разброс температур по региону составил от минус 7,9 градуса (Черусти) до минус 14,3 градуса (Клин)», - добавляется в сообщении.

Атмосферное давление в пятницу подрастет до 748 миллиметров ртутного столба, а ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 53%.