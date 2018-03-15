РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мар. В подмосковных Люберцах в четверг наградили победительницу конкурса «Миссис Люберцы - 2018», ей стала Анна Виноградова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Финал конкурса прошел в четверг в отеле «Silky Way» в поселении Октябрьский Люберец. Всего участвовало 11 конкурсанток.

«Победительницей конкурса «Миссис Люберцы - 2018» становится Анна Виноградова. Она получает корону», – сказала ведущая.

Звание «Миссис Интернет» получила Мария Толстихина. «Миссис зрительских симпатий» стала Надежда Анненкова.

Первым конкурсом была «Визитка», где девушки рассказали о себе. Также было дефиле в купальниках и вечерних платьях. Особенно зрителям запомнился конкурс талантов. Участницы пели и танцевали. Одна из них исполнила восточный танец живота.

В перерывах участников развлекала группа Casual. Артисты исполнили свои хиты, в том числе «Место под солнцем».

Региональный конкурс «Миссис Люберцы» – это отборочный тур среди жительниц Люберец, Дзержинского, Котельников и Лыткарина. Победительница представит городской округ Люберцы на всероссийском конкурсе Mrs World Russia летом 2018 года в Краснодаре.