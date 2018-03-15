РИАМО – 15 мар. Футболист «Атлетико», уругваец Хосе Хименес назвал своим кумиром московского дворника, который убирал снег на футбольном поле в одних трусах, сообщает Life.



«23-летний защитник мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Хименес опубликовал видео в Instagram из своего окна московской гостиницы, где остановились «матрасники» перед матчем Лиги Европы», - говорится в сообщении.



В коротком видео видно, как мужчина в трусах расчищает снег на футбольном поле.



«Мой новый кумир», — написал футболист.



Матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» — «Атлетико» прошел в четверг в Москве. «Локомотив» уступил со счетом 1:5.