РИАМО - 15 мар. Вручение знака «Почетный гражданин Щелковского района» известному модельеру Вячеславу Зайцеву пройдет 16 марта, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Первый заместитель главы Щелковского района Ирина Иванова и глава городского поселения Щелково Рушан Махмутов вручат знак «Почетный гражданин Щелковского района» Вячеславу Зайцеву. Церемония пройдет в загородном доме-музее известного модельера в деревне Каблуково», - говорится в сообщении.

Зайцев более 20 лет назад построил дом в деревне Каблуково, является почетным жителем сельского поселения Огудневское, где сейчас живет постоянно.

Модельер передал в дар Щелковской художественной галерее ряд графических работ, включая эскизы костюмов, в том числе театральные.

10 марта на Неделе высокой моды в Москве Зайцев представил последнюю коллекцию прет-а-порте «Ретроспектива» и объявил о своем уходе из мира моды. Во время показа также были представлены 19 образов одежды от молодого щелковского художника Игоря Кривова. Коллекция будет продаваться в фирменных магазинах «Вячеслав Зайцев и художники Кривовы».

Сеть магазинов будет открыта в Московской области. Первый из них уже готов к открытию в Железнодорожном.