РИАМО - 15 мар. Жилой дом Александрийского подворья на Подкопаевском переулке, дом 8/13/5, получил статус выявленного объекта культурного наследия, ранее здание предназначалось для проживания лиц духовного сана и их прислуги, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание было построено в 1862 году по архитектурному проекту, заказанному Александрийским патриаршим подворьем. Точной информации об авторе проекта нет – под проектным чертежом здания отсутствует подпись архитектора.

«Жилой дом Александрийского подворья признан важной частью историко-градостроительной среды объекта культурного наследия «Церковь Николы в Подкопае, XVII-XVIII века, колокольня 1750 года», а также частью исторической застройки Ивановской горки», - говорится в сообщении.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, внесение этого памятника в реестр выявленных объектов культурного наследия гарантирует ему государственную охрану: запрещение сноса и изменение исторического облика, любые ремонты и реставрационные работы также запрещены без согласования с Мосгорнаследием.