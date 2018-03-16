РИАМО - 16 мар. В пятницу на Малой Ордынке в Москве установят памятный знак оппозиционному политику Борису Немцову, убитому в 2015 году.

Авторы инициативы получили разрешение на установку памятного знака на доме №3 по Малой Ордынке в столичной мэрии. Также они заручились поддержкой жильцов дома. Табличка будет открыта в 17:00.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.