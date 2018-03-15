РИАМО - 15 мар. Десять борцовских ковров от Московской области будут использоваться на чемпионате Европы в Дагестане, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В доме правительства Московской области прошло расширенное заседание коллегии министерства физической культуры и спорта региона. Одним из гостей мероприятия стал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Для создания качественный условий для проведения соревнований министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков передал ему сертификат на десять борцовских ковров.

«В сентябре 2017 года вместе с Михаилом Мамиашвили мы открыли центр спортивной борьбы в Химках. В нашем регионе вольная и греко-римская борьба активно развиваются. Подмосковье занимает третье место по числу борцов в национальной сборной. Мы хотим, чтобы достойные кадры и надежный Олимпийский резерв продолжали расти. Поэтому мы дарим Федерации спортивной борьбы России эти борцовские ковры. Уверен, что они пригодятся уже на ближайших соревнованиях. В частности, на чемпионате Европы, который пройдет в Дагестане», - сказал Терюшков.