РИАМО - 15 мар. Бьюти-гуру и основатель компании Japonica Коджи Мацуда посетил особую экономическую зону «Дубна» в Подмосковье, он рассматривает возможность размещения производства косметики в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Он (Мацуда - ред.) рассматривает вариант локализации производства косметики известной марки Japonica в Подмосковье. Делегация из Японии с рабочим визитом посетила особую экономическую зону «Дубна», резидентом которой не прочь стать Мацуда. С Россией владелец косметической компании познакомился в 2003 году, и, по его словам, «это стало самым фантастическим событием в его жизни», – говорится в сообщении.

Японец обсуждал возможность размещения высокотехнологичного производства качественной косметики по японским стандартам. Важно, что товар сертифицирован и разрешен к продаже на территории России.

Следом за японцами ОЭЗ «Дубна» посетили гости из Китая. Представителей крупнейшей компании EBANG интересовали льготы для инвесторов, которые предоставляет ОЭЗ, бесплатное подключение к энергоресурсам, а также сравнительно низкая ставка аренды помещений и земли под строительство собственных предприятий, кроме того, возможность после запуска производства выкупить ее по льготной стоимости.

«Представители иностранных компаний получили исчерпывающую информацию на свои вопросы от специалистов особой экономической зоны. И сошлись во мнении, что на площадке созданы все возможные условия для размещения здесь современного технологичного производства», — отметил зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Japonica – совместная российско-японская компания, официальный дистрибьютор ведущих японских производителей на территории России. Продукция непосредственно от Japonica – это безсиликоновые шампуни и кондиционеры, тканевые маски для лица и сыворотки, легендарные педикюрные носочки SOSU и множество других продуктов. К тому же все товары отличаются не только высоким качеством, но сделаны по самым передовым технологиям. Именно такие технологии Мацуда планирует внедрять на будущем производстве.

EBANG – одна из крупнейших организаций в КНР. Она специализируется на разработке, производстве, маркетинге и обслуживании систем передачи данных, оптико-волоконной связи и сетевых продуктов. Фирма зарекомендовала себя, как надежный и качественный поставщик. Визит ее представителей в Дубну состоялся по инициативе делового российского партнера – компании «ОМЛООК».