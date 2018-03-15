РИАМО - 15 мар. В подмосковной Дубне 15 апреля в большом зале конгресс-центра особой экономической зоны «Дубна» пройдет II форум «Профессии будущего», в котором примут участие почти 1 тысяча школьников, студентов вузов, их родителей, педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Темой форума станут глобальные изменения в различных сферах деятельности человека и его профессиональные компетенции, возможности, его место в этом меняющемся мире.

«Участников второго форума «Профессии будущего» ждет большее число и разнообразие тем и за счет сокращения времени на выступления больше приглашенных спикеров. Они расскажут о возможностях современной профориентации, об информационных технологиях в медицине, о том, как меняются медиа, об искусстве и инженерной отрасли, консалтинге, научной сфере, в целом о мировых, глобальных трендах – и это далеко не все темы», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Инициатор форума в Дубне, руководитель проектов резидента ОЭЗ «Дубна» компании ADLABS, а также основной спикер и ведущий мероприятия Евгений Елисеев отметил, что основная задача форума – не склонить людей к тому или иному виду занятости, а показать многообразие профессий будущего.

«Нам бы хотелось, чтобы, когда люди будут выходить с форума, они задумались о том, где в этом мире, в каком его месте они хотели бы оказаться, чем им было бы интересно заниматься, а главное – почему», – добавил Елисеев.

Участниками форума 15 апреля станут школьники, студенты вузов, их родители, педагоги – почти тысяча человек. Все о профессиональных компетенциях будущего им расскажут ведущие рекрутеры России, представители крупнейших компаний, ученые и практики.