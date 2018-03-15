РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров дал поручение создать межведомственную комиссию, которая выяснит, наносит ли строительство развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе ущерб дому на улице Павшинской, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Муниципальный форум «Управдом» состоялся в четверг в Красногорске. Он был посвящен проблемным вопросам города. В ходе мероприятия жительница дома №2 по улице Павшинской пожаловалась, что в некоторых квартирах дома, расположенного неподалеку от строящейся эстакады, из-за вибрации от стройки по стенам пошли трещины.

«Прошу создать межведомственную комиссию с участием представителей Госжилинспекции, Госадмтехнадзора, администрации. Если выяснится, что строительство эстакады действительно причиняет ущерб гражданам, будем этот вопрос решать. Жители страдать не должны», – сказал Хабиров.

В работе форума также приняли участие руководители УМВД, представители Госадмтехнадзора и Госжилинспекции округа, фонда капитального ремонта Московской области, а также заместители главы администрации по различным направлениям.