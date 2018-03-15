РИАМО - 15 мар. Аграрная отрасль активно развивается в подмосковных Луховицах, благодаря чему муниципалитет становится одним из лучших в регионе в этой сфере, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 14 марта присутствовал на итоговом отчете главы Луховиц Владимира Барсукова о деятельности муниципалитета. Барсуков рассказал об успехах и проблемах в сельском хозяйстве и других сферах работы округа. В итоге своего выступления глава округа проинформировал население о планах на текущий и последующие годы.

«Приятно отметить, что городской округ набирает обороты развития по всем направлениям во всех отраслях. Везде есть победы и недостатки, которые глава, не скрывая, выносит на всеобщее обсуждение. Могу сказать, что Луховицы становятся одним из лучших аграрных муниципалитетов. Отрадно появление новых фермеров и фермерских хозяйств, увеличение объемов сбора урожая, надоев и прочего говорит о том, что отрасль стабильно развивается», – сказал Разин.

Он добавил, что использование пашен в Луховицах – одно из самых высоких по Московской области, показатель превысил 95%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля. В частности, глава Подмосковья рассказал о том, что в 2018 году у областных фермеров появится возможность подать заявки на получение субсидий в электронном виде.

Он также отметил, что программа поддержки производителей молока привела к тому, что надои с одной коровы в Подмосковье достигли уровня Евросоюза (6,7 тысячи килограммов на голову). Перед регионом стоит цель через три года выйти на производство порядка 1 миллиона тонн молока в год.