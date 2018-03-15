РИАМО - 15 мар. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК организованную в ГСУ СК РФ по Московской области проверку по факту избиения женщины, сообщается на сайте СК России.

Как уточняется в материале, в эфире программы одного из федеральных телеканалов обсуждалась история Натальи Серебрий, которая проживала с мужем в Турции и России. Женщина обвинила супруга в тяжких побоях. Бизнесмен якобы на протяжении семи лет фактически удерживал ее в рабстве. Женщина при этом родила от него двух детей. После очередных побоев девушка попала в больницу и находилась в крайне тяжелом состоянии – у нее диагностирована анорексия и множественные травмы.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить ход и результаты проверочных мероприятий», - говорится в сообщении.

Кроме того, следствию предстоит проверить все изложенные в материалах СМИ сведения и дать им объективную правовую оценку.

По информации некоторых СМИ, муж пострадавшей держал женщину в своем доме в Подмосковье, откуда ей удалось сбежать вместе с дочерьми.