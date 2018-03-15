РИАМО - 15 мар. Директор по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина назвала парк «Зарядье» прекрасным примером международного сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект парка Зарядье был подготовлен компанией «Мосинжпроект» совместно с иностранным консорциумом Diller Scofidio+Renfro, ставшим победителем в открытом конкурсе на разработку концепции архитектурного облика. В процессе сотрудничества мы быстро нашли общий язык со специалистами архитектурного бюро. В результате совместной работы с зарубежными коллегами получился проект мирового уровня, который открылся в Москве в сентябре 2017 года», - сказала Гордюшина.

В четверг в Каннах будут подведены итоги премии MIPIM Awards, парк «Зарядье» вошел в шорт-лист номинации «Лучший проект урбанистической регенерации».

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.