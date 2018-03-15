РИАМО - 15 мар. На сайте mos.ru появилась программа Московского культурного форума, который пройдет в «Манеже» с 23 по 25 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Опубликовали программу Московского культурного форума, который пройдет с 23 по 25 марта. Посмотрите, кто будет на МКФ-2018, - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается на сайте официальном сайте мэра столицы, Московский культурный форум – профессиональная площадка для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. Программа форума включает деловую и фестивально-образовательную части.

Участники и гости смогут посетить панельные дискуссии, круглые столы, лекции, а также мероприятия развлекательной программы: концерты, творческие встречи, презентации, литературные чтения, театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».

Участниками форума станут руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, писатель-сатирик, заслуженный артист России Михаил Жванецкий, журналист и телеведущий Владимир Познер, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман и другие.

Главными событиями Московского культурного форума станут концертная программа «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова, музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого», концерт хора Турецкого и творческая встреча с Михаилом Жванецким и Романом Карцевым.

Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» на Манежной площади.