РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мар. Администрация подмосковного Красногорска и ряд министерств Московской области ведут переговоры о создании платной дороги, соединяющей микрорайон Опалиха с Новорижским шоссе, сообщил на муниципальном форуме «Управдом» глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

Муниципальный форум «Управдом» состоялся в четверг в Красногорске. Он был посвящен проблемным вопросам города. Во встрече с жителями приняли участие глава муниципалитета, руководители УМВД, представители Госадмтехнадзора и Госжилинспекции округа, фонда капитального ремонта Московской области, а также заместители главы администрации по различным направлениям.

«Мы не смогли включить обустройство дороги от Опалихи до Новорижского шоссе в государственную программу. Сейчас ведем переговоры с областным министерством инвестиций и инноваций и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры о создании платной дороги в этом направлении, которая позволит значительно разгрузить Волоколамское шоссе», – сказал Хабиров.

Он добавил, что еще один вариант разгрузить Красногорск от пробок – увести часть потока в московский микрорайон Митино. Над созданием такого проезда сейчас работают представители социально ответственного бизнеса.