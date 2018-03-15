РИАМО - 15 мар. В столице выдали разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Лухмановский», который строился в течение почти 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Торговый центр расположен по адресу: улица Лухмановская, дом 36 (Косино-Ухтомский, Восточный административный округ).

«Этот торговый центр строился почти 10 лет. Разрешение на строительство было выдано в 2008 году. Строительство неоднократно приостанавливалось. Наконец, стройка завершена, жители Косино-Ухтомского получили современный торговый комплекс в шаговой доступности», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание общей площадью более 9,9 тысячи квадратных метров имеет два надземных и два подземных этажа. Торговые помещения будут сдаваться в аренду под магазины продовольственных и промышленных товаров, аптеки, службы быта и прочие. Одноуровневый подземный паркинг рассчитан на 59 машино-мест. Второй подземный этаж занимают технические помещения.

Объект возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступило АО «Москапстрой».