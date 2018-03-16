РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец с пятницы начнут выявлять пешеходов, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 16 по 23 марта на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Основными задачами данного мероприятия является профилактика и пресечение нарушений водителями транспортных средств требований ПДД РФ при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также пешеходов при переходе проезжей части», – говорится в сообщении.

Водителя могут привлечь к административной ответственности за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении. Потенциальный нарушитель рискует потерять от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Для пешеходов, не соблюдающих правила, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

«В целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений правил остановки-стоянки, создания помех в движении другим участникам дорожного движения, предупреждения заторовых ситуаций с 26 по 29 марта будет организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Свободный пешеходный переход»», – дополняется в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей парковаться без нарушений правил. Парковка запрещена на пешеходных переходах и вблизи них, на парковочных местах для людей с ограниченными возможностями, на тротуарах и пешеходных дорожках, в зоне действия запрещающих знаков.