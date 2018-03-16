РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Подмосковью подполковник юстиции Данил Филиппов в пятницу проведет прием жителей Балашихи с 16:00 до 18:00, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Шестнадцатого марта с 16:00 до 18:00 прием граждан будет проводить первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Подмосковью подполковник юстиции Данил Филиппов. Прием пройдет в здании МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: Балашиха, улица Евстафьева, дом 21», – говорится в сообщении.

На прием можно будет записаться по номеру телефона: 8(495)521-51-25.