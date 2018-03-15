РИАМО - 15 мар. Награды города Москвы вручили работникам жилищно-коммунального хозяйства столицы в четверг, говорится в сообщении пресс-службы заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Разрешите мне от имени и по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, правительства города, от себя лично тепло и сердечно поздравить вас, а в вашем лице и все трудовые коллективы, весь многотысячный отряд коммунальщиков, с Днем работника ЖКХ. Работа предприятий комплекса городского хозяйства в 2018 году была высоко оценена руководством Москвы и страны», – сказал Бирюков во время награждения.

Он добавил, что в последние месяцы коммунальным службам Москвы приходится работать в сложнейших погодных условиях – рекордные снегопады следуют один за другим. Он имени руководства города Бирюков поблагодарил собравшихся за обеспечение нормальной жизнедеятельности столицы.

«Несколько дней назад президент России Владимир Владимирович Путин в своем поздравительном адресе по случаю Дня работника ЖКХ отметил, что столица с каждым годом хорошеет, становится уютнее, удобнее для работы, отдыха и спорта. Передовой опыт Москвы по внедрению инновационных технологий в ЖКХ перенимают другие российские регионы», – отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что перед работниками ЖКХ Москвы в 2018 году стоят серьезные задачи: продолжение работ по благоустройству общественных пространств, парков, знаковых объектов, качественное содержание жилищного фонда и территорий города, надежное и бесперебойное снабжение горожан топливными и коммунальными ресурсами.

«Уверен, мы с вами приложим все усилия для того, чтобы этим летом российская столица на высочайшем уровне провела чемпионат мира по футболу», – заключил он.

Награды были вручены 60 работникам жилищно-коммунального хозяйства Москвы.