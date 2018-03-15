РИАМО (КЛИН) – 15 мар. Новый пятиэтажный отель торжественно открыли в четверг в подмосковном Клину, сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Алена Сокольская.

«Сегодня (15 марта – ред.) на территории «Клинского Подворья», включающего в себя также музей и магазин стеклянной елочной игрушки, открыли отель европейского класса на 37 номеров, общей вместимостью 100 посетителей. Площадь пятиэтажного отеля составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Помимо гостиничных номеров в нем также располагаются обеденный зал на 60 посадочных мест, конференц-зал (тоже на 60 мест), зал банкетов и SPA-зона», – сказала Сокольская.

По ее словам, с открытием отеля выставочный комплекс «Клинское Подворье» приобрел полностью законченную структуру комплексного обслуживания приезжающих в город Клин туристов и путешественников.

«Выставочный комплекс «Клинское Подворье» – один из самых инновационных и энергично развивающихся туристических центров Подмосковья – получил великолепный подарок к своему 10-летию. Я уверена, что сегодняшний день станет очень значимым событием как для клинской туристической индустрии, так и для самого города Клина», – заключила Сокольская.