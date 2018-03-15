РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум, на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-2018) – главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли. РИФ-2018 – это трехдневное выездное мероприятие, состоящее из многопотоковой конференции, «народной» программы 2.0, масштабной выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа», – говорится в сообщении.

В частности, во второй день РИФ-2018, 19 апреля в 12:30 в рамках секции «Цифровая трансформация города» с объемным докладом выступит CIO «Росводоканала» Сергей Путин. Он расскажет о том, как компания применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.

«Эксперт myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции «Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях» самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция «Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях», 18 апреля, 1 зал, 15:30», – добавляется в сообщении.

На форуме также представят самые свежие аналитические данные по Рунету, цифровой и мобильной экономике, расскажут о регулировании интернета вещей, обсудят умных помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.

РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей властей, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.