РИАМО - 15 мар. С начала марта в муниципалитетах Подмосковья по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области восстановили освещение свыше 30 дворовых территорий, сообщила в четверг начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Она уточнила, что в Подмосковье продолжается операция «Свет», в рамках которой проверяются и приводятся в порядок средства наружного освещения на территории населенных пунктов региона.

«За две недели марта инспекторами Госадмтехнадзора в Подмосковье проверено свыше 70 отдельных объектов, групп и участков уличного освещения. В ходе проверок выявлено и по выданным представителями Госадмтехнадзора предписаниям устранено более 30 нарушений», - сообщила Витушева.

В отношении нарушителей составлены постановления о привлечении их к административной ответственности. Выписаны штрафы на общую сумму 315 тысяч рублей, уточнила главный административно-технический инспектор Подмосковья.

«С начала месяца по ранее выданным предписаниям инспекторов восстановлено освещение, а также надлежащее состояние опор уличных фонарей и иных элементов уличной и архитектурной подсветки на 22 участках автомобильных дорог и улиц, а также в 14 дворах, - уточнила Витушева.