РИАМО - 15 мар. В Московском областном региональном центре президентской библиотеки в Пушкине проходит финальный этап всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Олимпиада проходит в три этапа, два из которых – заочные. Решающее тестирование проводится в заочно-очном формате на 13 площадках по всей стране.

«В третий этап олимпиады в 2018 году прошли 199 участников, и более 30 человек заявили о своем желании пройти заключительное тестирование в Пушкинском библиокомплексе. И среди них не только жители Москвы и Московской области. В подмосковный региональный центр приехали ребята из Владимира, Орска, Курска, Волгограда. Те, кто выбрал своим предметом историю и обществознание, прошли тестирование 13 и 14 марта, а 15 марта – финал по русскому языку», - говорится в сообщении.

Олимпиада, которая организована Президентской библиотекой и проводится ежегодно, позволяет старшеклассникам не просто проверить свои знания по истории, обществознанию и русскому языку, но и получить дополнительные баллы ЕГЭ, привилегии при поступлении в вузы, например, на факультет Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

«Московский областной региональный центр Президентской библиотеки второй год подряд принимает участие в проведении всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире», - сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, за это время увеличилось как общее количество участников конкурса, так и тех, кто, дойдя до финала, всем площадкам предпочитает именно площадку в городе Пушкино.

«Здесь удобный зал, современное оборудование, уютная атмосфера. После решения заданий финала ребята могут познакомиться с книгами из библиотеки эксклюзивных изданий мировой классики. Эта библиотека дополнена альбомами, посвященными величайшим музеям мира, которые изданы ограниченным тиражом, а также книгами по истории России», - заключила министр.