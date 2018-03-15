РИАМО - 15 мар. Российских спортсменов – участников зимних Паралимпийских игр в Южной Корее, будут встречать в аэропорту «Шереметьево» 19 марта, в церемонии встречи примут участие президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и другие официальные лица, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Паралимпийские зимние игры открылись в Пхенчхане 9 марта и будут продолжаться по 18 марта.

«Международный аэропорт «Шереметьево» и Паралимпийский комитет России приглашают на торжественную встречу участников XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея). Встреча спортсменов состоится 19 марта в зоне прилета терминала D в 16:55», - отмечается в сообщении.

Российских паралимпийцев в «Шереметьеве» поприветствуют президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель исполкома, первый вице-президент ПКР, руководитель штаба по участию спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года Павел Рожков, руководители и представители Минспорта России, общероссийских спортивных федераций.