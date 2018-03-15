РИАМО - 15 мар. Столичные суды провели более 80 онлайн-трансляций заседаний с начала старта соответствующего проекта в середине ноября 2017 года, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Пилотный проект интернет-трансляций открытых судебных заседаний по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях стартовал в Мосгорсуде 15 ноября 2017-го.

«В общей сложности с 15 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года в Москве состоялись интернет-трансляции 82 судебных заседаний. Из них транслировалось 62 судебных слушания, состоявшихся в Московском городском суде, 20 - в районных судах Москвы», - говорится в сообщении.

Однако по причине отказа участников не состоялись трансляции 26 заседаний.

«За четыре месяца действия проекта трансляции просмотрели 5,56 тысячи уникальных пользователей, состоялось 70,33 тысячи сессий. Информация о трансляциях судебных заседаний отображается в день судебного заседания заблаговременно в ленте новостей на главной странице Единого информационного портала судов общей юрисдикции», - добавляется в сообщении.

Сама трансляция доступна для просмотра в режиме онлайн посетителям портала во время проведения судебного заседания в случае, если участники заседания не возражают против ее проведения.

Реализация проекта интернет-трансляций стала возможной, в том числе, благодаря установке в 234 залах 24 московских судов систем аудио- и видеофиксации судебных разбирательств. Так, в каждом зале появились специальные микрофоны и пять-шесть видеокамер, фиксирующих звук и изображение, которые могут быть как записаны и сохранены в базе данных, так и транслированы в интернете.