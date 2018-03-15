РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Сотрудники УМВД России по горокругу Подольск раскрыли кражу мобильного телефона, подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 19-летнего гражданина о том, что неизвестный украл его мобильный телефон из комнаты хостела на улице Карла Маркса. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого 30-летнего жителя ближнего зарубежья», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В данный момент он находится под стражей.