РИАМО - 15 мар. В ближайшее время в столице приступят к реконструкции Дмитровского путепровода, на время ремонта трассу перекрывать не будут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реконструкция Дмитровского путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Сейчас завершаем проектно-изыскательские работы. Полностью заменим опоры, пролетные строения и увеличим длину до 330 метров», - написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что на время ремонта трасса перекрываться не будет.

Ранее пресс-служба департамента строительства Москвы сообщала, что после реконструкции длина Дмитровского путепровода в районе платформы «Петровско-Разумовская» увеличится на 20 метров. Во время производства работ будут полностью заменены опоры и пролетные строения. Для обеспечения пропускной способности магистрали на период реконструкции будет возведен временный путепровод, который демонтируют после завершения работ по реконструкции.

Путепровод, расположенный на Дмитровском шоссе в районе платформы «Петровско-Разумовская», был построен в 1965 году. Его протяженность – 310,6 метра. Протяженность нового путепровода будет 330 метров.