РИАМО - 15 мар. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели первую проверку после начала реконструкции здания школы №18 с пристройкой нового учебного корпуса на 350 мест на улице Новой в подмосковном Ногинске, работы идут в соответствии с графиком, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказчиком реконструкции выступает администрация Ногинского района. Планируемый срок окончания строительства – четвертый квартал 2018 года.

«В настоящее время на объекте завершены земляные работы по устройству котлована под здание и монтаж системы дренажа для отвода грунтовых вод. Рабочие приступили к работам по устройству фундамента. Строительство в графике», - сообщил руководитель областного Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

Он пояснил, что проектом предусмотрено возведение трехэтажного учебного корпуса, в котором разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, спортивный зал, медицинский кабинет, столовая, административные и технические помещения.

Площадь объекта после завершения всех строительных работ составит 6,1 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная зона, площадка для спортивных игр, зона отдыха.

Кроме того, в проекте учтены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.