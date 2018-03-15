РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Более 500 сотрудников полиции, МЧС и администрации Балашихи приняли участие в антитеррористических учениях в преддверии выборов президента России, тренировка прошла под руководством сотрудников ФСБ, сообщил в четверг заместитель главы администрации Балашихи Олег Бурлин.

По данным Балашихинского информагентства, перед началом учений в администрации прошло совещание, в котором приняли участие сотрудники ФСБ, полиции, МЧС, представители сферы здравоохранения.

«Более 500 человек стали участниками антитеррористических учений в Балашихе в преддверии выборов президента России 18 марта – представители администрации городского округа, полицейские, сотрудники МЧС. По теме учений террористы проникли в здание школы, где находится избирательный участок. Преступники потребовали предоставить вертолет и денежные средства, пообещав начать убивать заложников», – сказал Бурлин.

Он добавил, что в ходе учений группы полиции и МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Правоохранительные органы перекрыли въезды и выезды с территории, прилегающей к объекту, организовали оцепление и эвакуацию местных жителей. Условная преступная группа была обезврежена, заложники не пострадали.

По сведениям агентства, также в ходе тренировки участники учений отработали навыки взаимодействия и задержания преступников.