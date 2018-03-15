РИАМО - 15 мар. Специальные информационные стенды со шрифтом Брайля установят более чем на 200 избирательных участках в Москве к выборам президента РФ 18 марта, сообщил в четверг на заседании член Московской городской избирательной комиссии Фаяс Халилулин.

«У нас есть 102 района на территории, и в этих районах есть 209 избирательных участков, которые согласовывались с городским объединением Общества слепых. Они нам дали координаты тех территорий, где наиболее компактно проживают люди, которые являются инвалидами по зрению», — сказал Халилулин.

Члены Мосгоризбиркома приняли решение, что на этих 209 избирательных участках установят специальные информационные стенды для слепых людей, на которых будет применен шрифт Брайля.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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