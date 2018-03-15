РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 мар. В подмосковных Котельниках около 100 одиннадцатиклассников будут сдавать единый государственный экзамен летом 2018 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Всего в 2018 году в Котельниках ЕГЭ сдадут порядка 100 одиннадцатиклассников. Для подготовки к экзаменам 14 марта на базе двух пунктов проведения единого государственного экзамена, школах №№1 и 3, состоялась пробная сдача ЕГЭ по математике профильного уровня среди учащихся 11-х классов. В пробном экзамене приняли участие 70 человек», – говорится в сообщении.

Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут. Такое же время будет отведено ученикам в ходе основного ЕГЭ.

«Пробный экзамен проходит в рамках всероссийского тренировочного экзамена. Одна из главных целей – апробация технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории, а также сканирования после проведения ЕГЭ. Также пробные экзамены позволяют детям проверить свои силы и подготовится к основной сдачи ЕГЭ», – отметила начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации Ирина Кузьмина.

Она добавила, что в помещении работают камеры видеонаблюдения, присутствуют наблюдатели. Ученики проходят через металлоискатель, во время экзамена им запрещается пользоваться телефонами и средствами связи. Результаты пробного ЕГЭ по математике будут известны до конца марта.