РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. Депутат Московской областной думы Владимир Жук 20 марта проведет личный прием жителей поселения Малаховка подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы депутата.

«Прием депутата Мособлдумы Владимира Жука пройдет в Малаховке 20 марта с 16:00 до 18:00. Он состоится по адресу: Малаховка, улица 1-ая Комсомольская, дом №1», – говорится в сообщении.

На прием необходимо заранее записаться по телефону: 8(925)270-36-42. Звонить можно с 12:00 до 15:00 в будние дни.