РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. Грамоты главы Балашихи и статуэтки «Ника» вручили 12 лучшим спортсменам и тренерам городского округа по итогам 2017 года, их передал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По данным агентства, чествование лучших спортсменов и тренеров Балашихи по итогам 2017 года «Ника – 2017» состоялось в Ледовом дворце «Арена Балашиха». В торжественной церемонии участвовали российский боксер, чемпион мира по версии IBO, девятикратный чемпион Японии и двукратный чемпион Азии Александр Бахтин, олимпийский чемпион по хоккею 1976 года, почетный гражданин Балашихи Юрий Ляпкин, советская и российская легкоатлетка Марина Жирова, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Андрей Никитин.

«Сегодня (15 марта – ред.) очень приятно поблагодарить прежде всего спортсменов за их выдающиеся достижения, за их труд, а также тренерский состав города. Благодаря вашим стараниям Балашиха известна не только в Московской области, но и по всей России», – сказал Попов.

Он пожелал всем удачи в достижении высоких целей, а также вручил 12 лучшим спортсменам и тренерам статуэтки «Ника» и грамоты главы Балашихи.

По информации агентства, традиционная торжественная церемония «Ника» в Балашихе проводится в 11 раз. К награждению представляются спортсмены из Балашихи, занявшие призовые места в официальных чемпионатах, первенствах, кубках Московской области, России, Европы и мира. Также на получение премии номинируют тренеров, подготовивших спортсменов. В 2018 году к чествованию представлены 270 человек.