РИАМО - 15 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области напоминает авиапассажирам им права, которые они имеют в случае задержки или отмены рейсов, в том числе по причине плохой погоды, сообщается на сайте ведомства.

В международных аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» отмечаются задержки воздушных судов на вылет и на прилет по погодным условиям. Специалистами управления осуществляется мониторинг задержек вылетов и прилетов воздушных судов на онлайн-табло аэропортов и в залах вылета аэропортов, при необходимости, оказывается консультационная помощь пассажирам.

«При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет», - говорится в сообщении.

Кроме того, авиапассажиры имеют право на два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время.

Также при задержке рейсов пассажирам положено размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время; доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; организация хранения багажа.

«Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы», - подчеркивается в материале.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом утвержденных приказом Минтранса России.

«Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме», - добавляется в материале.

Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира, установленным пунктом 1 статьи 795 ГК РФ, за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

«Особо следует отметить, что пунктом 2 статьи 795 ГК РФ закреплено правило, согласно которому «в случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату», - уточняется в сообщении.

«Особо следует отметить, что пунктом 2 статьи 795 ГК РФ закреплено правило, согласно которому «в случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату», - уточняется в сообщении.

Кроме того, в целях досудебного взыскания штрафа, предусмотренного статьей 120 Воздушного кодекса РФ, пассажиром перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения по усмотрению заявителя предъявляется претензия в соответствии со статьей 124 ВК РФ. Причем согласно положениям статьи 126 ВК РФ при внутренних воздушных перевозках претензии могут быть предъявлены в течение шести месяцев.

Иски к перевозчику согласно соответствующему правилу, содержащемуся в части 3 статьи 30 Гражданского процессуального кодекса РФ, предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов. Кроме того, ожидается, в что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.