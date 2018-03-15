РИАМО - 15 мар. В столичном Бабушкинском парке в день прощания с художественным руководителем и актером МХТ имени А. П. Чехова Олегом Табаковым открылась фотовыставка «Памяти Олега Табакова», которая подготовлена совместно с музеем МХАТ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорпарка.

«Выставка проводится у главного входа в парк. На ней представлены фотографии спектаклей и мероприятий, связанных с театральной деятельностью Табакова. <…> Фотографии Олега Табакова из музея МХАТ будут выставляться до 1 апреля», - говорится в сообщении.

Вход на выставку свободный.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Церемония прощания с артистом состоялась в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Камергерском переулке. Артиста похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище в столице. Табакова проводили в последний путь громкими и продолжительными аплодисментами.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.