РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Власти Подольска предложили застройщику, по вине которого задерживается переселение людей из аварийного дома, 21 марта встретиться с пострадавшими жильцами и предложить им варианты помощи, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В одной из квартир аварийного дома №4/2 на проспекте Ленина в Подольске во второй раз обрушился потолок на кухне. В соответствии с постановлением главы города, в 2015 году дом признали аварийным. До 1 января 2018 года людей должны были переселить в уже построенные новые дома, но застройщик ООО «Главградострой» пока не сдал их в эксплуатацию. В доме восемь коммуналок, жильцы которых ожидают расселения в 15 новых квартир.

«Вопросом, требующим немедленного реагирования, стала проблема обрушения в аварийном доме №4/2 на проспекте Ленина. Восемь семей ждут переселения в новые квартиры, которые им должен предоставить инвестор-застройщик ООО «Главградострой». Поскольку сроки переселения значительно задерживаются, на заседании экспертно-технического совета руководителю ООО «Главградострой» Виктору Вешневому рекомендовали встретиться с жителями дома №4/2 на проспекте Ленина 21 марта», – сказал сотрудник.

По его словам, руководству застройщика, по вине которого задерживается переселение, предложили обсудить возможность предоставления людям временного жилья, или отремонтировать имеющиеся жилые помещения. Власти также предложили застройщику найти иные способы помощи пострадавшим жильцам. Время встречи пока уточняется.