РИАМО - 15 мар. На предстоящих президентских выборах более половины избирательных участков в Москве применят технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием QR-кода, что позволит сократить время на ввод данных, сообщил на заседании в четверг заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«Учитывая положительный опыт эксперимента, который был применен в Москве в сентябре 2017 года на муниципальных выборах, предлагается принять решение о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-кодом – ред.) во всех участковых избирательных комиссиях Москвы, за исключением тех участков, где применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)», - сказал Ермолов.

Он отметил, что всего в Москве организуют 3620 избирательных участков, на 1557 из них будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), на остальных 2063 будет применяться технология с машиночитаемым кодом.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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