РИАМО - 15 мар. На предстоящих президентских выборах более половины избирательных участков в Москве применят технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием QR-кода, что позволит сократить время на ввод данных, сообщил на заседании в четверг заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
«Учитывая положительный опыт эксперимента, который был применен в Москве в сентябре 2017 года на муниципальных выборах, предлагается принять решение о применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом (QR-кодом – ред.) во всех участковых избирательных комиссиях Москвы, за исключением тех участков, где применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)», - сказал Ермолов.
Он отметил, что всего в Москве организуют 3620 избирательных участков, на 1557 из них будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), на остальных 2063 будет применяться технология с машиночитаемым кодом.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Вы не ходите на выборы, хотя и следите за происходящим со стороны. Обычно в день выборов у вас как бы «звезды не сошлись» – отпуск или свидание. Вы думаете, что от вас ничего не зависит, смотрите Дудя и говорите друзьям, что решили игнорировать выборы, или что вас туда не пустили из-за штрафа ГИБДД. Иногда вы думаете, что для хайпа все-таки стоит сходить и заполнить бюллетень, но потом лень берет свое и вы остаетесь дома. Возможно, стоит отнестись к выборам более ответственно хотя бы для того, чтобы заявить о своей позиции.
Вы иногда ходите на выборы, но если у вас находится важное дело – работа, болезнь или отпуск, то вы вряд ли станете прикладывать лишние усилия, чтобы проголосовать. А если вы все-таки идете на выборы, то голосуете лишь за того, кого знаете, то есть не даете шанса новым кандидатам, потому что не станете заморачиваться и изучать их предвыборные программы. Возможно, вас мучает совесть, что, если вы не придете на выборы, то они не состоятся из-за низкой явки, ведь вы даже не в курсе, что минимальный порог явки избирателей отменили более 10 лет назад.
Поздравляем, вы – идеальный избиратель! Вы точно не пропустите выборы президента. Если у вас запланирован отпуск на дату выборов, то, скорее всего, вы будете голосовать досрочно или на месте, например, в консульстве или в аэропорту. Вы знаете, что ставить в бюллетене, как подать заявление в ЦИК для голосования по месту пребывания, и зачем идти на выборы. Наверное, вы уже изучили все программы и биографии кандидатов в президенты, и прекрасно знаете, кто чего стоит.
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