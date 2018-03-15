РИАМО - 15 мар. Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Подмосковье на минувшей неделе был ниже эпидемиологического порога на 47,7%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 3 по 9 марта 2018 года (десятая неделя) на территории Московской области зарегистрировано 41745 случаев заболеваний ОРВИ и восемь случаев гриппа, среди детей до 14 лет – 26363 случая заболеваний ОРВИ и три случая гриппа.

«Уровень заболеваемости среди совокупного населения на десятой неделе 2018 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 47,7%», - говорится в сообщении.

При этом среди детей до двух лет заболеваемость ниже на 63,3%, в возрастной группе от трех до шести лет показатель заболеваемости ниже на 56,6%, среди детей от 7 до 14 лет ниже на 53,1%, а в возрастной группе от 15 лет и старше данный показатель ниже порогового уровня на 56,5%.

По совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Пушкинском районе на 29,5%.

В возрастной группе до двух лет превышение пороговых уровней отмечено в трех муниципальных образованиях: в Солнечногорском районе на 34,2%, в Ивантеевке - на 1,4%, в Жуковском - на 26,1%.

Среди детей от трех до шести лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Солнечногорском районе на 26,7%, Пушкинском районе - на 30,4%.

Среди детей от семи до 14 лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Клинском районе на 53,7% и Пушкинском районе на 23,8%.

В возрастной группе от 15 лет и старше превышений пороговых уровней зарегистрировано в Наро-Фоминском районе на 20,6%.

В рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 14 человек. Возбудители (РНК риновируса и РНК аденовируса) обнаружены у двух обследованных (14,2%).