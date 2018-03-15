РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. На автодороге в микрорайоне Восточный в подмосковном Подольске до конца текущего года планируют установить уличное освещение, в данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на отсутствие освещения на улице Цементный проезд в микрорайоне Восточный (Цемянка). Сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городской администрации совместно с представителями электросетевой организации провели выездную проверку, в ходе которой определили объем работ.

«В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Работы включены в план устройства линий уличного освещения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству на 2018-2020 годы. Линии уличного освещения установят в срок до 6 декабря 2018 года», – сказал замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По его словам, уже готовят необходимую документацию для проведения конкурентно-закупочных процедур услуг на установку линий уличного освещения на территории горокруга.