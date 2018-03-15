РИАМО - 15 мар. В Подмосковье из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в детских садах четырех муниципалитетов закрыли шесть групп, а также еще девять классов в трех школах региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 3 по 9 марта 2018 года (10 неделя) на территории Московской области зарегистрировано 41745 случаев заболеваний ОРВИ и восемь случаев гриппа, среди детей до 14 лет – 26363 случая заболеваний ОРВИ и три случая гриппа. Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 10 неделе 2018 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 47,7%.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыто шесть групп в шести ДОУ (в Красногорске, Химках, Лобне, Долгопрудном,) и девять классов в трех СОШ (в Красногорске, Долгопрудном, Электрогорске», - говорится в сообщении.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.