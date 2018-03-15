РИАМО - 15 мар. В Московской области обеспечат непрерывный избирательный процесс на выборах президента России 18 марта, на случай звонков о минировании избирательных участков предусмотрены резервные пункты для голосования, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Порядка 40% избирательных участков обеспечены рамками металлоискателей. В субботу все помещения будут проверены с собаками, а также пожарной службой, санитарной службой, правоохранительными органами. Все будет проверено, опечатано, поставлено под охрану», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в случае звонка о заложенном взрывном устройстве на участке, оборудованном металлодетектором, работа будет проводиться в штатном режиме, согласно инструкциям ЦИКа. Проверку проведут без прерывания избирательного процесса.

Если звонок о бомбе поступит на избирательный участок, который не имеет рамок металлоискателей, то будет принято решение о перемещении участка в резервный пункт. В каждом муниципальном образовании Подмосковья есть как минимум один такой пункт. Перемещение членов избирательной комиссии вместе с необходимыми документами будет осуществляться на специальном автобусе. Таким образом, избирательный процесс будет непрерывным.

«Мы готовы к подобным ситуациям, правоохранительные органы провели полномасштабные региональные тренировки. Также каждая ТИК на муниципальном уровне провела такие тренировки с правоохранительными органами», - отметила Коновалова.

Она добавила, что ранее подобных ситуаций в ходе проведения выборов в Подмосковье не возникало.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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