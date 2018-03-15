РИАМО – 15 мар. Федеральная антимонопольная служба РФ готовит дела против трех аэропортов Московского авиаузла из-за невыполнения предупреждения о расширении перечня таксопарков, допущенных к работе на «первой линии», сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна, является профанацией», - сказал глава ФАС России Игорь Артемьев.

Он добавил, что речь идет об антимонопольных делах в отношении трех крупнейших аэропортов – «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

В конце декабря прошлого года Артемьев сообщал, что регулятор будет добиваться расширения списка таксопарков, допущенных к «первой линии» аэропортов Московского авиаузла.