РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мар. В четверг в подмосковных Люберцах прошел флешмоб, посвященный выборам президента, спортсмены синхронно показали боевые связки, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня у нас прошел флешмоб в поддержку предстоящих выборов президента под девизом «Бокс объединяет». В нем приняли участие 500 боксеров», – сказал Ружицкий.

Спортсмены синхронно показали боевые связки. Ведущая мероприятия Тина Канделаки тоже приняла участие во флешмобе и призвала жителей Люберец прийти 18 марта на выборы.

Флешмоб проходит по всей России. В нем участвуют 100 тысяч человек. Его главная цель – привлечь жителей страны проголосовать на выборах.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.