РИАМО - 15 мар. Высота сугробов в Подмосковье в четверг превысила 60 сантиметров, в Москве по итогам дня ожидается снежный покров в 50 сантиметров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Южный циклон принес в Центральный округ снегопады, а к вечеру четверга – похолодание.

«За прошедшую ночь количество выпавшего снега в Москве и Московской области — 4-5 сантиметров, к концу дня 15 марта будет 50 сантиметров – это в полтора раза больше нормальной на середину марта. А на севере Подмосковья снега нападало уже 62 сантиметра», — говорится в сообщении.

В прошлом году март был довольно теплым и снега на московских улицах в это время уже не оставалось.